المستشار القانوني لنادي الزمالك يرد على خطاب وزارة الإسكان.. تفاصيل

قال كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، إننا لسنا في مواجهه أو صدام مع زارة الإسكان، متابعا: بيان وزارة الإسكان الأخير أوضح أن نادي الزمالك غير استخدام الأرض الخاصة به.



وأضاف كمال شعيب، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد” أن مجلس إدارة نادي الزمالك طلب تخصيص منطقة استثمارية وإضافة بعض الأنشطة الجديدة، وذلك خلال شهر 2 لعام 2024، متابعا: هيئة المجتمعات ردت على النادي خلال 21/4/2024 بالموافقة على إصافة 4 أنشطة جديدة للنادي.



واسترسل: الأنشطة تتمثل في إضافة نشاط تجاري استثماري وتجاري فندقي وطبي وتعليمي، متابعا: خلال شهر 8 2024 قامت الهيئة بمخاطبة النادي لتسديد نسبة 5% من قيمة المبالغ.

ولفت إلى أن نادي الزمالك قدم شيك بمبلغ 40 مليون جنيه من قيمة الأرض إلى هيئة المجتمعات، وذلك تلبية لخطابها الخاص بتسديد نسبة الـ 5%.