السيسي وبن زايد يبحثان تطورات غزة والعلاقات الثنائية.. أحمد موسى يوضح

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على عمق العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تقوم على أسس من المحبة والتقدير والأخوة.



وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي اصطحب نظيره الإماراتي إلى مائدة إفطار على شاطئ العلمين، في لقاء اتسم بالحفاوة، مؤكدًا أن زيارات الرئيس السيسي إلى الإمارات تحظى دائمًا بالترحاب ذاته.

وأضاف أن المباحثات بين الجانبين شملت تطورات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب التنسيق العربي المشترك مع دول مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا، لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية الراهنة.

وأشار إلى انعقاد اجتماع مهم في البيت الأبيض لمناقشة الوضع في غزة، واصفًا اللقاء بأنه "بالغ الخطورة" ويستلزم استعداد المجتمع الدولي للتعامل مع التطورات المتسارعة.



