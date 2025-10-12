قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد

الرئيس العراقي يؤكد أهمية توحيد الجهود لضمان الأمن والاستقرار والتقدم في البلاد
الرئيس العراقي يؤكد أهمية توحيد الجهود لضمان الأمن والاستقرار والتقدم في البلاد
أ ش أ

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، حرصه على "دعم الحوار البناء بين الأطراف السياسية كافة"، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود والعمل بروح المسؤولية المشتركة لضمان الأمن والاستقرار والتقدم في العراق.


وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن الرئيس عبد اللطيف جمال استقبل في قصر بغداد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ، وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الوطنية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ، خاصة في ضوء الاتفاق الأخير بشأن تصدير نفط الإقليم ، وبما يسهم في دعم الاقتصاد وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.


وأضافت أن اللقاء تناول الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية القادمة، حيث أكد الرئيس أهمية توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعزز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية وتضمن تمثيلاً عادلاً لجميع مكونات الشعب ، وشدد على ضرورة الإلتزام بتأمين البيئة السياسية والأمنية التي تكفل نجاح هذا الاستحقاق الوطني.


من جانبه ، عبر طالباني عن تقديره لمواقف الرئيس العراقي الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في البلاد ، مؤكداً إلتزام الإتحاد الوطني بخيار الحوار والتفاهم لحل الملفات العالقة ضمن الإطار القانوني والدستوري تحقيقاً لتطلعات أبناء الشعب كافة في التقدم والإزدهار.

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد دعم الحوار البناء الأمن والاستقرار والتقدم في العراق قصر بغداد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني

