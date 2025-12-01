أخبار السيارات | هل سائقو المركبات الكهربائية معرضون للإشعاع؟ مقارنة بين مرسيدس GLA 200 وهيونداي توسان 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

أيهما تفضل.. مرسيدس بنز GLA 200 أم هيونداي توسان 2026

تتنافس مرسيدس بنز GLA 200 وهيونداي توسان 2026 في فئة سيارات الكروس أوفر المدمجة، حيث تقدم مرسيدس تصميمًا فخمًا وتقنيات متطورة، بينما تتميز توسان بمحرك اقتصادي وتجهيزات عملية تناسب الاستخدام اليومي. القرار بينهما يعتمد على رغبة السائق بين الفخامة الألمانية والأداء العملي بأسعار أقل.

هل سائقو السيارات الكهربائية معرضون لخطر الإشعاع؟ دراسة علمية تجيب

أظهرت دراسة علمية جديدة تحليلاً لمستويات الإشعاع الصادرة عن السيارات الكهربائية، موضحة أن التأثير على السائقين ضئيل جدًا ولا يشكل خطورة مباشرة على الصحة. البحث جاء لتطمين المستخدمين وتوضيح الفرق بين السيارات التقليدية والكهربائية فيما يتعلق بالموجات الكهرومغناطيسية.

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

أعلنت شيفروليه عن تحديثات كبيرة في طراز كورفيت، حيث أثبتت السيارة الرياضية الشهيرة أنها قادرة على جذب مستثمرين جدد وزيادة الاهتمام بالسوق الأمريكي والعالمي للسيارات الفاخرة. التغييرات تشمل محركًا قويًا وتقنيات حديثة تجعل الطراز أكثر تنافسية بين السيارات الرياضية المميزة.

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

كشفت نيسان عن نسخة e-Power من قاشقاي، وهي سيارة كهربائية تعمل بدون الحاجة للشحن المباشر، حيث تعتمد على محرك احتراق داخلي صغير لشحن البطارية أثناء القيادة. الطراز يقدم مزيجًا بين الأداء الكهربائي وتجربة القيادة التقليدية، ما يجذب العملاء الذين يرغبون بالانتقال للكهرباء دون الاعتماد على محطات الشحن.

خوذة الواقع المعزز من Shoei تحوّل راكب الدراجة النارية إلى بطل خارق

قدمت Shoei خوذة واقع معزز جديدة تجعل ركاب الدراجات النارية يعيشون تجربة تفاعلية مذهلة، حيث تعرض البيانات المهمة والخرائط أمام العين مباشرة وتضيف عناصر ممتعة وكأن المستخدم بطل خارق. التكنولوجيا تعكس تطور صناعة ملحقات الدراجات واهتمام الشركات بالسلامة والابتكار في نفس الوقت.

أبرز محطات في تاريخ BYD المتخصصة في صناعة السيارات

استعرضت BYD أهم محطاتها في صناعة السيارات، بدءًا من تأسيسها وحتى نجاحها في إنتاج سيارات كهربائية وهجينة مميزة عالميًا. العلامة الصينية تمكنت من دمج الابتكار مع الإنتاج الكمي، لتصبح واحدة من اللاعبين الأساسيين في السوق العالمي، مع التركيز على الكفاءة والتقنيات المتقدمة في مركباتها الحديثة.

