أيهما تفضل.. مرسيدس بنز GLA 200 أم هيونداي توسان 2026

يتواجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مرسيدس بنز GLA 200 و هيونداي توسان موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ مرسيدس بنز GLA 200 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس بنز GLA 200 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera .

محرك مرسيدس بنز GLA 200 موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس بنز GLA 200 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وتنتج قوة 163 حصان، وبها عزم دوران 270 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.9 ثانية .

سعر مرسيدس بنز GLA 200 موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس بنز GLA 200 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 990 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ هيونداي توسان موديل 2026

تمتلك سيارة هيونداي توسان موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك هيونداي توسان موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي توسان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، وبها قوة 180 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار هيونداي توسان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 875 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .