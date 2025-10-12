فيدرا تهاجم نظرة المجتمع للزواج بعد سن معينة: “هو المطلوب تموت؟”

أثارت الفنانة فيدرا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور جديد شاركته عبر حسابها على “إنستجرام”، تحدثت فيه عن النظرة المجتمعية للمرأة بعد الزواج وخاصة في سن متقدمة.

وتساءلت فيدرا في رسالتها عن سبب اعتراض البعض على زواج المرأة في مرحلة عمرية متقدمة، قائلة: “مش قادرة أفهم إيه مشكلة الناس مع الست لما تتجوز وهي في السن ده؟ حبت.. عيب عليها! طيب تعمل إيه؟ تموت؟”.

وأضافت أن لا شيء في الدين أو المنطق يمنع المرأة من الزواج أو الحب بعد سن معين، مؤكدة أن تلك النظرة الظالمة تُقيّد حرية النساء وتجعل حياتهن محصورة في أدوار محددة، قائلة: “فكرة إن الست تلبس بطريقة معينة أو تتحجب أو تقعد في البيت، دي حرية شخصية محدش ليه دعوة بيها”.

واختتمت الفنانة حديثها بتعليق مقتضب على الفيديو قائلة: “سيبوا الستات في حالها”، في رسالة مباشرة للمجتمع بضرورة احترام اختيارات المرأة في مختلف مراحل حياتها.



