قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية.. ونتنياهو يواجه مرحلة تكسير عظام
كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري

الدكتور عبد الهادي القصبي
الدكتور عبد الهادي القصبي
فريدة محمد

أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس الشيوخ، عن خالص تقديره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن ثقة الرئيس تمثل وسامًا على صدره ومسؤولية وطنية كبرى يتشرف بحملها.


وقال الدكتور القصبي في بيان صحفي له اليوم، إن هذه الثقة الغالية من فخامة الرئيس هي «وسام أعتز به وأورثه لأبنائي من بعدي»، مضيفًا أنها «تكليف وواجب وطني يدعوني لبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن والمواطن، وتأكيد الانتماء لمسيرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي».

وأضاف الدكتور القصبي أن هذه الثقة الكريمة تمثل مسؤولية وطنية قبل أن تكون تشريفًا، مؤكدًا أنه يدعو المولى عز وجل أن يكون أهلًا لها، وأن يظل على العهد مخلصًا لوطنه وقيادته السياسية، مدافعًا عن قضاياه، ومساندًا لكل جهد وطني يستهدف تحقيق رفعة هذا الوطن العزيز واستقراره.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم نموذجًا فريدًا في القيادة الحكيمة والرؤية الشاملة لبناء الدولة المصرية الحديثة، دولة قادرة، عادلة، قوية بمؤسساتها، وسابقة بخططها التنموية التي طالت كل شبر من أرض مصر.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية، دعمًا لمسيرة البناء والتنمية، وتعزيزًا لحماية الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح القصبي أن مجلس الشيوخ يُعد أحد أهم بيوت الخبرة الوطنية التي تسهم في إثراء الحياة السياسية والتشريعية، مؤكدًا أنه سيعمل بكل طاقته على أن يكون إضافة حقيقية للمجلس، وأن يشارك بفاعلية في صياغة الرؤى والسياسات التي تدعم الدولة المصرية وتخدم المواطن في مختلف المجالات.

واختتم الدكتور عبد الهادي القصبي بيانه بالتأكيد على أنه سيظل جنديًا في خدمة الوطن، ومساندًا بكل إخلاص لتوجهات القيادة السياسية الحكيمة التي تسعى لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

الدكتور عبد الهادي القصبي مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

ترشيحاتنا

جانب من الحملات

رئيس تنمية ٦ أكتوبر: تنفيذ ١٩ قرار إزالة لتغيير النشاط بالقطاع الشرقي

جانب من الجولة

تكثيف الأعمال بمشروع “سكن مصر – أرض المعارض” المرحلة الثالثة بمدينة القاهرة الجديدة

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعلن عن برنامج الاستثمار في المناخ بمصر

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد