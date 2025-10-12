القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري

أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس الشيوخ، عن خالص تقديره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن ثقة الرئيس تمثل وسامًا على صدره ومسؤولية وطنية كبرى يتشرف بحملها.



وقال الدكتور القصبي في بيان صحفي له اليوم، إن هذه الثقة الغالية من فخامة الرئيس هي «وسام أعتز به وأورثه لأبنائي من بعدي»، مضيفًا أنها «تكليف وواجب وطني يدعوني لبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن والمواطن، وتأكيد الانتماء لمسيرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي».

وأضاف الدكتور القصبي أن هذه الثقة الكريمة تمثل مسؤولية وطنية قبل أن تكون تشريفًا، مؤكدًا أنه يدعو المولى عز وجل أن يكون أهلًا لها، وأن يظل على العهد مخلصًا لوطنه وقيادته السياسية، مدافعًا عن قضاياه، ومساندًا لكل جهد وطني يستهدف تحقيق رفعة هذا الوطن العزيز واستقراره.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم نموذجًا فريدًا في القيادة الحكيمة والرؤية الشاملة لبناء الدولة المصرية الحديثة، دولة قادرة، عادلة، قوية بمؤسساتها، وسابقة بخططها التنموية التي طالت كل شبر من أرض مصر.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية، دعمًا لمسيرة البناء والتنمية، وتعزيزًا لحماية الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح القصبي أن مجلس الشيوخ يُعد أحد أهم بيوت الخبرة الوطنية التي تسهم في إثراء الحياة السياسية والتشريعية، مؤكدًا أنه سيعمل بكل طاقته على أن يكون إضافة حقيقية للمجلس، وأن يشارك بفاعلية في صياغة الرؤى والسياسات التي تدعم الدولة المصرية وتخدم المواطن في مختلف المجالات.

واختتم الدكتور عبد الهادي القصبي بيانه بالتأكيد على أنه سيظل جنديًا في خدمة الوطن، ومساندًا بكل إخلاص لتوجهات القيادة السياسية الحكيمة التي تسعى لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.