نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه

قال رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتيناهو، إنني على أمل في الفترة المقبلة أن نضع الخلافات جانبا وقد قمنا بقوة مشتركة بإنجاز انتصارات عظيمة أذهلت العالم بأسره.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتيناهو، في مؤتمر صحفي، أننا انتصرنا في كل مكان قاتلنا فيه، وأقول إن المعركة لم تنته بعد، فلدينا الكثير من التحديات الأمنية الكبيرة، والكثير من الأعداء يحاولون تجميع قواتهم ليضربونا مرة أخرى، ونحن لهم بالمرصاد.

وأشار إلى أنه مقتنع بالقوة المشتركة ومواجهة التحديات وتجاوز التحديات وتجسيد الفرص خلال الحرب.