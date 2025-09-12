قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين
أخبار العالم

نتنياهو يعترف بالعجز: لا أمل في إقناع مصر بتمرير مخطط تهجير الفلسطينيين

نتيناهو
نتيناهو
ناصر السيد

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتيناهو، أعرب عن يأسه وإحباطه من فشل تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بسبب رفض مصر لهذا المخطط.

وأوضحت القناة أن وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا جملئيل طالبت خلال الجلسة بـ"ضرورة إقناع مصر بالسماح للمهجرين بالمرور عبر أراضيها، على الأقل"، مستندة إلى أن مصر "دولة موقعة على اتفاقية دولية للاجئين".

وجاء رد نتنياهو صادما بالقول "لا أمل في إقناع المصريين بذلك."

ولفتت القناة الـ12 أن الجلسة الأخيرة للكابينيت الإسرائيلي شهدت مناقشة خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة اعتبارا من الشهر المقبل برا وبحرا وجوا.

وذكرت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قدّمت الخطة إلى نتنياهو، الذي يُتوقع أن يعرض تفاصيلها على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل غدا السبت.

وأشارت إلى أن إسرائيل سبق أن تواصلت مع عدة دول — لم تُسمّها — لبحث إمكانية استقبال الفلسطينيين المهجرين، لكنها في الوقت نفسه تعترف بوجود شكوك داخلية حول جدوى الخطة وقابليتها للتنفيذ.

