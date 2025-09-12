نتنياهو يعترف بالعجز: لا أمل في إقناع مصر بتمرير مخطط تهجير الفلسطينيين

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتيناهو، أعرب عن يأسه وإحباطه من فشل تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بسبب رفض مصر لهذا المخطط.

وأوضحت القناة أن وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا جملئيل طالبت خلال الجلسة بـ"ضرورة إقناع مصر بالسماح للمهجرين بالمرور عبر أراضيها، على الأقل"، مستندة إلى أن مصر "دولة موقعة على اتفاقية دولية للاجئين".

وجاء رد نتنياهو صادما بالقول "لا أمل في إقناع المصريين بذلك."

ولفتت القناة الـ12 أن الجلسة الأخيرة للكابينيت الإسرائيلي شهدت مناقشة خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة اعتبارا من الشهر المقبل برا وبحرا وجوا.

وذكرت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قدّمت الخطة إلى نتنياهو، الذي يُتوقع أن يعرض تفاصيلها على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل غدا السبت.

وأشارت إلى أن إسرائيل سبق أن تواصلت مع عدة دول — لم تُسمّها — لبحث إمكانية استقبال الفلسطينيين المهجرين، لكنها في الوقت نفسه تعترف بوجود شكوك داخلية حول جدوى الخطة وقابليتها للتنفيذ.