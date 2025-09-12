بلومبرج: لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحقق مع جوجل وأمازون بشأن إعلانات البحث

بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحقيقًا مع شركتي جوجل وأمازون حول ممارسات متعلقة بإعلانات البحث.



وقالت وكالة بلومبيرج إن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحقق فيما إذا كانت Amazon.com و Alphabet's Google ضللت المعلنين الذين يضعون إعلانات على مواقعهم الإلكترونية، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر اليوم الجمعة.



وتجري التحقيقات من قبل وحدة حماية المستهلك التابعة للجنة التجارة الفيدرالية، وتركز على ما إذا كانت أمازون وألفابت قد كشفتا بشكل صحيح عن شروط وأسعار الإعلانات.



وتسعى الوكالة للحصول على تفاصيل حول مزادات أمازون الإعلانية وما إذا كانت قد كشفت عن "تسعير احتياطي" لبعض إعلانات البحث، وفقا للمصدر.



ويشير تسعير الاحتياطي إلى الحد الأدنى للسعر الذي يجب على المعلنين قبوله قبل أن يتمكنوا من شراء إعلان.



وقال المصدر إن لجنة التجارة الفيدرالية تدرس أيضًا ممارسات Google، بما في ذلك عملية التسعير الداخلية وما إذا كانت قد زادت من تكلفة الإعلانات بطرق لم يتم الكشف عنها للمعلنين.