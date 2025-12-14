تغييرات في النظام المالي للدوري الإنجليزي لصالح الأندية الصغيرة

يستعد الاتحاد الانجليزي لكرة القدم لإطلاق نظام جديد على المستوى المالي مختلف تماما عن النظام الحالي المسمى بـ الـPSR .

ويعد النظام الحالي أقل تعقيد حيث يحدد على كل نادي عدم خسارة أكثر من 105 ملايين جنيه سترليني في 3 سنوات .

تفاصيل نظام الدوري الإنجليزي الجديد

ويفرض النظام الجديد المسمى Squad Cost Ratio - SCR، وينطلق في الموسم القادم 2026-2027، قواعد أكثر قوة على أنظمة الصرف المالي في الأندية على اللاعبين والمدرب حيث سيتم احتساب الرقم كنسبة مئوية من دخل النادي السنوى على ألا يتعدى نسبة 85% من قيمة الإيرادات وهو ما يسمى بالحد الأخضر.

وفي حال اجتياز أي ناد الحد الأخضر سيتم فرض عقوبة عليه وفي حال وصوله لكسر الحد الأحمر والمقدر بنحو 115% سيتم اللجوء لخصم نقاط منه في نفس الموسم.

عقوبات اجتياز الحد الأخضر

وسيفرض الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عقوبة تصل لـ خصم 6 نقاط حال اجتياز الحد الأحمر ومع كل زيادة في المصاريف بـ 6.5 مليون عن الحد الأقصى يتم خصم نقطة إضافية.

ويخالف النظام الجديد ما كان معمول به في الموسم الحالي حيث كان يسمح النظام القديم بتغطية الأندية لخسائرها عن طريق بيع فندق أو أرض على أن يتم تخصيص نظام الصرف على اللاعبين والمدربين من خلال التذاكر والرعاة وبيع اللاعبين والنقل التلفزيوني فقط.

وتم التصويت على قواعد SCR وSSR، حيث تم التصويت على قواعد SCR بفارق ضئيل للغاية. صوت 14 ناديًا من أصل 20 ناديًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح قواعد SCR، وهو الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتمرير المقترحات.