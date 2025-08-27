قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بطنطا في اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ
الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول منتفعي الإيجار القديم على وحدات سكنية
أيام الصيف الأخيرة .. انكسار الحرارة وأمطار خفيفة الأيام القادمة
عيار 21 يقترب من 5000 جنيه.. هل خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة تقود الذهب لمستويات تاريخية؟
رغم تألقه.. استبعاد نجم ليفربول من قائمة منتخب فرنسا
الصين تعلن عدم المشاركة في محادثات نزع الأسلحة النووية مع أمريكا و روسيا
مرصد الأزهر: حرق مرشحة يمينية للكونجرس المصحف تطرف يغذي الإرهاب الأبيض
جواز السفر المصري يمنحك دخول 48 دولة بدون تأشيرة.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالجبهة الوطنية: زيارة محمد بن زايد لمصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

محمد الفاوي الشروني
محمد الفاوي الشروني
عبد الرحمن سرحان

أكد محمد الفاوي الشروني، الأمين المساعد لأمانة العلاقات الحكومية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر، تمثل محطة جديدة في مسار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين القاهرة وأبو ظبي، وتعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وأوضح الفاوي أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين مصر والإمارات، سواء على المستوى الثنائي أو في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تُعد نموذجًا متقدمًا في العمل العربي المشترك، وتستند إلى أسس من الثقة والاحترام المتبادل.

وأضاف الأمين المساعد لأمانة العلاقات الحكومية بحزب الجبهة الوطنية؛ أن التنسيق المصري الإماراتي يُسهم بشكل كبير في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل ما تشهده من تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، مؤكدًا أن قيادتي البلدين تمتلكان رؤية متقاربة تجاه دعم استقرار الدول العربية ومواجهة التدخلات الخارجية.

وشدد الفاوي على أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، حيث تُعد الإمارات من أكبر الدول المستثمرة في مصر، وهناك مشروعات تنموية كبرى تعكس حجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني.

وأشار أن هذه الزيارة تعتبر دلالة واضحة على عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين، وعلى الدور الريادي الذي تلعبه القيادتان في تعزيز الأمن القومي العربي وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة.

الجبهة الوطنية محمد الفاوي الشروني العلاقات الحكومية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإمارات العربية المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

كارت الكهرباء الجديد

كارت جديد لشحن عداد الكهرباء.. اعرف مميزاته

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

فتاوى وأحكام..كيف يكون الاستغفار لمن اغتبته ؟..ليه لمّا بتزور مكة أو المدينة تنام ساعتين وتصحى مرتاح؟..هل صام النبي يوم مولده ؟..هل من واجبات المرأة العاملة مساعدة زوجها في المصاريف؟

انطلاق فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا

انطلاق فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف

وعاظ الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني بمشاركة عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها

بالصور

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

تسلا سايبرتراك تتحول إلى قنبلة موقوتة وتقتل سائقها

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي

أضرار المشروبات الغازية.. مخاطر صحية خطيرة لا تتوقعها

أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية

فيديو

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد