قيادي بالجبهة الوطنية: زيارة محمد بن زايد لمصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أكد محمد الفاوي الشروني، الأمين المساعد لأمانة العلاقات الحكومية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر، تمثل محطة جديدة في مسار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين القاهرة وأبو ظبي، وتعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وأوضح الفاوي أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين مصر والإمارات، سواء على المستوى الثنائي أو في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تُعد نموذجًا متقدمًا في العمل العربي المشترك، وتستند إلى أسس من الثقة والاحترام المتبادل.

وأضاف الأمين المساعد لأمانة العلاقات الحكومية بحزب الجبهة الوطنية؛ أن التنسيق المصري الإماراتي يُسهم بشكل كبير في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل ما تشهده من تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، مؤكدًا أن قيادتي البلدين تمتلكان رؤية متقاربة تجاه دعم استقرار الدول العربية ومواجهة التدخلات الخارجية.

وشدد الفاوي على أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، حيث تُعد الإمارات من أكبر الدول المستثمرة في مصر، وهناك مشروعات تنموية كبرى تعكس حجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني.

وأشار أن هذه الزيارة تعتبر دلالة واضحة على عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين، وعلى الدور الريادي الذي تلعبه القيادتان في تعزيز الأمن القومي العربي وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة.