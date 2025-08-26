تصعيد متعدد الجبهات في سوريا.. توغلات إسرائيلية واشتباكات في الشمال والجنوب السوري

قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن الساحة السورية تشهد تصعيدًا ميدانيًا في عدة مناطق، حيث اندلعت اشتباكات جديدة في شمال شرق سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجموعات المسلحة، تزامنًا مع توغلات إسرائيلية في منطقة القنيطرة جنوب البلاد، موضحا أن القوات الإسرائيلية تمكنت أمس من التقدم في منطقتي بيت جن والطَرَنجَة في ريف القنيطرة الشمالي، ما أسفر عن مقتل شخص جراء استهداف منزله بطائرة مسيرة، إضافة إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي قامت بقطع الطرق وإقامة الحواجز، مما أدى إلى تعطيل حركة المدنيين وحرمانهم من الوصول إلى المراعي والمزارع.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه في شمال البلاد، تواصل التصعيد العسكري في مناطق دير الزور، حيث استهدفت طائرات مسيرة مواقع للجيش السوري في سلسلة عمليات، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني، كما تتصاعد التوترات في محافظة السويداء عقب دعوات الشيخ الهجري لاستقلال المحافظة، والتي قوبلت برفض واسع من الأهالي الذين اعتبروا أن إسرائيل ليست حليفًا لهم، تزامنًا مع ذلك، تتواصل محاولات المصالحة من قبل الحكومة السورية، لكن هناك العديد من العقبات التي تحول دون تحقيق الاستقرار، خاصة في ظل تصاعد النفوذ العسكري للمجموعات الموالية للشيخ الهجري.

وتابع أن الحكومة السورية أكدت على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد، حيث أعلن نائب الرئيس السوري، أحمد الحسن الخطيب، وأن أي دعوات للانفصال أو التقسيم في سوريا ستكون مصيرها الفشل.