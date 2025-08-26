شهداء في غزة بغارات وحشية للاحتلال.. بينهم منتظرو مساعدات

استشهد 20 مواطناً فلسطينياً، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

قالت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أنه استشهد طفل وأصيب آخرين، جراء استهداف طائرات الأباتشي منزلاً في شارع الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

كما استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرين، جراء استهداف طيران الاحتلال منزلاً في حي الصبرة جنوبي غزة، مع وجود خمسة مفقودين تحت الأنقاض.

وأضافت الوكالة أن خمسة مواطنين قتلوا «جراء قصف الاحتلال خيمة في مواصي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس»، مشيرة إلى مقتل «مواطن وفقدان آخرين تحت الأنقاض بينهم أطفال، جراء استهداف الاحتلال منزلاً في مخيم البريج».

وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استهدف الجيش الإسرائيلي منتظري المساعدات الإنسانية شمال القطاع، ما أدى لمقتل اثنين، وإصابة آخرين

شن الجيش الإسرائيلي غارة على منزل في منطقة مخيم 1 بالنصيرات وسط القطاع، ما أدى لمقتل فلسطيني، وإصابة ثلاثة آخرين.

وقتل الجيش الإسرائيلي، في غارته على مجمع ناصر الطبي، الاثنين، 5 صحفيين منهم مصورة مريم أبو دقة، فضلاً عن زملاء آخرين متعاونين مع وكالتي «رويترز» و«أسوشييتد برس»، وقناة «الجزيرة».

وكانت حركة «حماس» الفلسطينية أكدت، الأحد، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين في غزة، وحمّلت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة».

ورأت «حماس»، في بيان، أن «تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة بعد موافقتنا على مقترح الوسطاء يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق».

وأكدت الحركة الفلسطينية أنها وافقت على صفقة جزئية، وأبدت استعداداً لصفقة شاملة، مضيفة: «لكن نتنياهو يرفض كل الحلول».

