وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

شهداء في غزة بغارات وحشية للاحتلال.. بينهم منتظرو مساعدات

غزة والمعاناة
محمد على

استشهد 20 مواطناً فلسطينياً، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

قالت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أنه استشهد طفل وأصيب آخرين، جراء استهداف طائرات الأباتشي منزلاً في شارع الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

كما استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرين، جراء استهداف طيران الاحتلال منزلاً في حي الصبرة جنوبي غزة، مع وجود خمسة مفقودين تحت الأنقاض.

وأضافت الوكالة أن خمسة مواطنين قتلوا «جراء قصف الاحتلال خيمة في مواصي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس»، مشيرة إلى مقتل «مواطن وفقدان آخرين تحت الأنقاض بينهم أطفال، جراء استهداف الاحتلال منزلاً في مخيم البريج».

 وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استهدف الجيش الإسرائيلي منتظري المساعدات الإنسانية شمال القطاع، ما أدى لمقتل اثنين، وإصابة آخرين

شن الجيش الإسرائيلي غارة على منزل في منطقة مخيم 1 بالنصيرات وسط القطاع، ما أدى لمقتل فلسطيني، وإصابة ثلاثة آخرين.

وقتل الجيش الإسرائيلي، في غارته على مجمع ناصر الطبي، الاثنين، 5 صحفيين منهم مصورة  مريم أبو دقة، فضلاً عن زملاء آخرين متعاونين مع وكالتي «رويترز» و«أسوشييتد برس»، وقناة «الجزيرة».

وكانت حركة «حماس» الفلسطينية أكدت، الأحد، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين في غزة، وحمّلت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة».

ورأت «حماس»، في بيان، أن «تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة بعد موافقتنا على مقترح الوسطاء يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق».

وأكدت الحركة الفلسطينية أنها وافقت على صفقة جزئية، وأبدت استعداداً لصفقة شاملة، مضيفة: «لكن نتنياهو يرفض كل الحلول».
 

غزة قتلى وجرحى مساعدات غارات إسرائيلية

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

صورة أرشيفية

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس

اينو

معتز إينو: عملت محضر إثبات حالة للزمالك في القسم بخطة من الأهلي

كارولين عزمي

كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

الزمالك

مجلس الزمالك يناقش تطورات ملف أرض 6 أكتوبر

بالصور

خطوات لمعان الشعر في المنزل

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

فيديو

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

