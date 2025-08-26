قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر للطيران تطلق حملة ترويجية في مطار دوسلدورف بألمانيا.. صور
الزمالك يعتلي صدارة الدوري بفوز مهم على فاركو
محافظ الإسكندرية: نتابع التنبؤات الجوية على مدار الساعة
الإيجار القديم بعد الوفاة.. دليلك للحصول على وحدة بديلة
حكم الرجوع عن الحلف.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة ويخرج كفارة اليمين
نجوى فؤاد توجه رسالة لأنغام بعد عودتها من رحلة علاجية في ألمانيا
تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا
هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟ انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي
زيلينسكي يقترح تركيا ودول الخليج وأوروبا لاستضافة محادثات سلام محتملة مع بوتين
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك فاركو
ترامب: ليس هناك أي شيء حاسم في غزة وسنتحدث عن عقوبات على روسيا
برلمان

الجبهة الوطنية يتضامن مع الخارجية ويعلن “لا نحمي من لا يحمينا”

حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

يتابع حزب الجبهة بقلق بالغ وأسف شديد ما أقدمت عليه السلطات البريطانية من توقيف أحد أبناء مصر المخلصين، المنتمي إلى اتحاد شباب المصريين في الخارج، في خطوة صادمة تمثل خرقا صارخا لأبسط مبادئ العدالة، واعتداء فجا على حقوق الإنسان، وتجاوزا لكل قواعد العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول.

ويؤكد الحزب بكل قياداته وقواعده الشعبية على المساندة والتضامن مع بيان الخارجية المصرية مؤكدا ضرورة التعامل بالمثل وترسيخ مبدأ جديد وليكن “لن نحمي من لا يحمينا”

ويشدد الحزب أن التصرف المرفوض من قبل السلطات البريطانية لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد إجراء قانوني عابر، بل هو رسالة سلبية تمس إرادة المصريين جميعا في الداخل والخارج، وتستهدف ضرب جسور الثقة بين الشعبين المصري والبريطاني. ومن ثم فإن حزب الجبهة يرفض بشكل قاطع هذا الانتهاك، ويضعه في خانة الممارسات غير المسؤولة التي اعتدنا أن نتعامل معها بحزم وصرامة.

وإذ يعلن الحزب تضامنه الكامل مع المواطن المصري المحتجز، فإنه يطالب الحكومة البريطانية بسرعة الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وتقديم اعتذار رسمي للدولة المصرية وشعبها العظيم عن هذه التجاوزات غير المبررة وضرورة تكثيف الحماية على السفارة المصرية هناك ومعاقبة المعتدين عليها.                                  . كما يطالب الحزب وزارة الخارجية المصرية باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، وعدم السماح باستمرار هذه المعايير المزدوجة التي تسيء لمكانة مصر وصورتها.

ويؤكد الحزب أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، وفي مقدمتها السفارة البريطانية بجاردن سيتي، والتي تحولت بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المبالغ فيها إلى منطقة مغلقة تعيق حياة المواطنين وتفرض واقعا مشوها وسط العاصمة. ومن هنا يدعو الحزب إلى إزالة تلك الحواجز وإلزام السفارة البريطانية بما تلتزم به السفارات الأجنبية الأخرى العاملة في مصر، على قاعدة المساواة الكاملة والمعاملة بالمثل.

إن حزب الجبهة إذ يرفع صوته عاليا في هذه القضية، فإنه يوجه رسالة واضحة إلى كل من يظن أن كرامة المصري يمكن المساس بها: إن المصري في أي مكان في العالم له وطن يحميه، ودولة تذود عنه، وشعب يلتف حوله. ولن يقبل الحزب، ومعه جماهير المصريين، بأي مساس بحقوق أبنائنا أو محاولة للنيل من كبرياء هذا الوطن.

ويؤكد الحزب أن العلاقات بين الدول لا تبنى على فرض الهيمنة أو الاستهانة بالشعوب، بل على الاحترام المتبادل والندية الكاملة. ومصر، بتاريخها العريق وحاضرها القوي، لن تسمح أبدا بأن تعامل إلا بما يليق بمكانتها وسيادتها وكرامة مواطنيها.

حزب الجبهة الشعبية بيان الخارجية المصرية السلطات البريطانية إرادة المصريين

اطفال المنيا
السرطان
تارا عماد
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
