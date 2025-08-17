قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

​حزب "الجبهة الوطنية" يُكرّم سيدات يصنعن المستقبل في شرم الشيخ

سيدات شرم الشيخ
سيدات شرم الشيخ
ايمن محمد

​ تحت شعار "سيدات يصنعن المستقبل"، نظّمت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمدينة شرم الشيخ مؤتمرًا لتكريم كوكبة من النساء المتميزات في مختلف المجالات، تقديرًا لدورهن الحيوي في المجتمع.

​أقيم المؤتمر برئاسة الشيخ حسن سالم، رئيس قطاع خليج العقبة وأمين مدينة شرم الشيخ، وشهد حضورًا بارزًا لقيادات الحزب بالمحافظة.

وأكد الشيخ حسن سالم في كلمته الافتتاحية إيمان الحزب الراسخ بدور المرأة وقدرتها على القيادة وصناعة التنمية، مشيرًا إلى أنها شريك أساسي في بناء الوطن.


​تأكيدات على أهمية تمكين المرأة

​أوضح أحمد الكفراوي، أمين تنظيم مدينة شرم الشيخ، أن التاريخ يزخر بقصص نجاح المرأة التي كسرت الحواجز وأثبتت قدرتها على الإبداع.، لافتًا إلى أن الحزب يعتمد في تشكيل أماناته على كوادر نسائية فاعلة أثبتن جدارتهن بالقيادة.

​من جانبه، أكد سيد الخراشي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمدينة دهب، أن تكريم المرأة هو تكريم للمجتمع بأكمله، وأن دعمها وتمكينها مسؤولية وطنية.

​بدورها، أوضحت قسمة فتحي، أمينة المرأة بأمانة مدينة شرم الشيخ، أن تمكين المرأة يمثل أولوية قصوى للحزب، من خلال منحها فرصًا قيادية حقيقية ودعمها في مختلف القطاعات.

​المُكرّمات يعبّرن عن امتنانهن

​عبّرت المُكرّمات عن سعادتهن بهذا التكريم، الذي اعتبرنه حافزًا لمواصلة مسيرة العطاء والنجاح.

و​أكدت المهندسة مريام إدوارد، المشرف العام على متحف شرم الشيخ، أن المرأة قادرة على التوفيق بين دورها الأسري والمهني، داعيةً جميع السيدات إلى الإيمان بقدراتهن ومواصلة مسيرة العطاء.

​وتحدثت أميمة إسماعيل، مديرة قصر ثقافة شرم الشيخ، عن ضرورة تشجيع النماذج النسائية، لما له من دور محوري في بناء المجتمع وتنميته.

​شمل المؤتمر تكريم قيادات نسائية في قطاعات متنوعة مثل التعليم، الصحة، ريادة الأعمال، السياسة، والحكم المحلي. لاقت جهود الحزب إشادة كبيرة من الحضور، وأعربت السيدات المُكرّمات عن أملهن في أن تحذو باقي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حذو حزب الجبهة الوطنية في دعم المرأة وإبراز دورها.

