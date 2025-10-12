قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمدي هيكل: أول نفس نضيف أتنفسه بعد وقف العدوان على غزة

حمدي هيكل
حمدي هيكل
يارا أمين

عبّر الفنان حمدي هيكل عن سعادته وشعوره بالراحة بعد إعلان وقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أنه عاش خلال العامين الماضيين حالة من الألم والمعاناة النفسية بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وكتب هيكل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أول نفس نضيف أتنفسه بعد وقف العدوان على أهلنا في غزة، بعد أن أمضيت عامين وبعض أيام في حالة يُرثى لها وأنا أتابع ما يحدث من بشاعة بحق أطفالنا وأخواتنا وأهلنا في غزة".

نصف مليون فلسطيني يعودون إلى شمال غزة

كان الدفاع المدني بغزة، أعلن عن عودة نصف مليون فلسطيني إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ بمصر حيز التنفيذ، فيما يستمر الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.

في هذه الأثناء، أفادت التقارير أن إسرائيل استبعدت شخصيات رئيسية مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات من قائمة السجناء الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل 67211 فلسطينياً وأصابت 169961 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

الفنان حمدي هيكل غزة الشعب الفلسطيني فيسبوك شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

ترشيحاتنا

طارق فهمي

طارق فهمي: اللحظة الحالية تمثل فرصة تاريخية لإنهاء الانقسام الداخلي

نتنياهو

بنيامين نتنياهو: سنشهد حدثا تاريخيا غدا

قمة شرم الشيخ

بشير عبد الفتاح: قمة شرم الشيخ للسلام تم التحضير لها في وقت وجيز

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد