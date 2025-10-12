حمدي هيكل: أول نفس نضيف أتنفسه بعد وقف العدوان على غزة

عبّر الفنان حمدي هيكل عن سعادته وشعوره بالراحة بعد إعلان وقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أنه عاش خلال العامين الماضيين حالة من الألم والمعاناة النفسية بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وكتب هيكل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أول نفس نضيف أتنفسه بعد وقف العدوان على أهلنا في غزة، بعد أن أمضيت عامين وبعض أيام في حالة يُرثى لها وأنا أتابع ما يحدث من بشاعة بحق أطفالنا وأخواتنا وأهلنا في غزة".

نصف مليون فلسطيني يعودون إلى شمال غزة

كان الدفاع المدني بغزة، أعلن عن عودة نصف مليون فلسطيني إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ بمصر حيز التنفيذ، فيما يستمر الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.

في هذه الأثناء، أفادت التقارير أن إسرائيل استبعدت شخصيات رئيسية مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات من قائمة السجناء الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل 67211 فلسطينياً وأصابت 169961 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.