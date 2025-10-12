ريال مدريد يراقب موهبة آرسنال الصاعدة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني يراقب عن كثب موهبة آرسنال الصاعدة “ماكس دومان”، خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا للشباب في فترة التوقف الدولي الحالية.

وخاض منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا مواجهة أمام ويلز، الخميس الماضي، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن يلتقي لاتفيا يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة ريال مدريد تتابع “دومان”، الذي يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، رغم أنه يتدرب مع فريق آرسنال تحت 19 عامًا.

وكان دومان قد شارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أغسطس الماضي تحت قيادة ميكيل أرتيتا، ليصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في تاريخ المسابقة بعد زميله إيثان نوانيري.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب الوسط الواعد لفت أنظار كشَّافي ريال مدريد خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا في سبتمبر الماضي؛ ما دفع النادي الإسباني لإرسال كشافيه مرة أخرى لمتابعته في أكتوبر الجاري، حيث يخوض منتخب الشباب تدريباته في مدينة ماربيا الإسبانية.

يُذكر أن منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا فاز على بلجيكا بنتيجة 4-1 يوم السبت، وشارك دومان كبديل في الشوط الثاني، قبل أن يختتم المنتخب مبارياته بمواجهة ويلز الثلاثاء المقبل.