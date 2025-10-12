قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الرئيس السيسي: مشروع "كربونات الصوديوم" محور رئيسي لدعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أميرة خلف

نائبة: مشروع كربونات الصوديوم خطوة محورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التصنيع المحلي

  • برلماني: المشروع يعزز قدرات الدولة الانتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية
  • برلماني: المشروع خطوة مهمة نحو تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية 
     

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مو دينغيه رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء وو شيانغونغ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة (CNCEC)، وقوه جويه رئيس مجلس إدارة شركة TCC)).

وفي ذات السياق، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للتعاون القائم مع مجموعة CNCEC، مؤكداً على أن الدولة المصرية ستعمل على تذليل إجراءات تنفيذ مشروع الشركة في مصر والخاص بإنتاج الصودا آش.


وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن رئيس مجموعة CNCEC الصينية قام باستعراض الخبرات التي تحظى بها الشركة في مجال البتروكيماويات، مؤكداً تطلع شركته للتعاون مع الحكومة المصرية لتوسيع استثمارات الشركة في مصر، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي، مُشدداً على أن الدولة توفر الكثير من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الرئيس السيسي على أن مشروع كربونات الصوديوم (الصودا آش) يُعد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر، لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية وتقليل الواردات، مؤكداً ثقته في قدرة شركة TCC على تنفيذ هذا المشروع بكفاءة عالية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

في هذا الصدد، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن مشروع "كربونات الصوديوم" ، أحد المشروعات التنموية الكبرى التي تأتي ضمن توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم خطط التنمية الصناعية المستدامة.

و أشارت" الكسان" فى تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن المشروع بمثابة خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب زيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، إلى جانب مساهمته في جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير في مجالات الكيماويات والصناعات التحويلية.


من جانبه، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي، بشأن مشروع "كربونات الصوديوم" ودوره في دعم الاكتفاء الذاتي، موضحاً أهمية المشروع ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة القيمة المضافة ، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتج وتوفير استيرادها من الخارج.

و أشار" يحيي" فى تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أهمية إنشاء مشروع "الصودا آش" ومشتقاتها، و الذي يهدف إلى إنتاج مادة كربونات الصوديوم، لتعزيز قدرات الدولة الانتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية، والحد من استيرادها من الخارج. نتيجة توطين صناعتها في الداخل .

في سياق متصل، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي، بشأن تقديم الدعم الكافي لمشروع "كربونات الصوديوم" ، مؤكدا أنه أحد المشروعات الصناعية الكبرى التي تستهدفها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التصنيع المحلي.

و أكد" الشوربجي" فى تصريح لموقع " صدى البلد" أن المشروع خطوة مهمة نحو تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية في السوق المحلية والإقليمية.

السيسي كربونات الصوديوم مجلس النواب الاقتصاد التنمية المستدامة

