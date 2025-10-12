جوته بالإسكندرية يطلق سلسلة حفلات "ونس"

أطلق المركز الثقافي الألماني بمدينة الإسكندرية (جوته)، مساء اليوم الأحد سلسلة حفلات موسيقية تحت عنوان "ونس" بعدد من المناطق الثقافية بأنحاء المدينة.



تهدف الحفلات إلى كسر الحدود بين الجمهور والموسيقيين، بدلا من الفاصل التقليدي بين المنصة والمستمعين، وإعادة بناء العلاقة بينهما في فضاء مشترك لخلق مساحة تفاعلية يشارك فيها الجمهور بالاستماع والنقاش وحتى الارتجال، بحيث يصبح الجمهور جزءا من التجربة الموسيقية.



كما تهدف حفلات "ونس" إلى خلق مساحة مشتركة، من خلال تنظيم عروض موسيقية فى أماكن بديلة ( خارج القاعات التقليدية ) في جميع أنحاء مدينة الاسكندرية، وهي مساحة اليكستوبيا الفنية، الجمعية اليونانية، معهد جوته بكفر عبده، مساحة القلب المقدس، نادى الكشافة.



يشارك في الحفلات ليديا باسم، مودي كامل، شيرويت راشد، أندرو ناصر، عمر شاهين، ثلاثي فلامينكا كايرو.



وقال الموسيقار السكندري أيمن عصفور منسق "ونس" أن فكرة "ونس" لا تقوم على الحفل بالمفهوم المعتاد، بل على تجربة صوتية وإنسانية تعيد للموسيقى دفئها الأول، وتكسر الحواجز بين الفنان والجمهور.

