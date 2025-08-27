أحمد موسى: مخطط تهجير أهالي غزة مستمر وتحويلها إلى ركام هدف الاحتلال

حذر الإعلامي أحمد موسى من استمرار ما وصفه بـ"مخطط تهجير أهالي قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتفريغ القطاع من سكانه عبر القصف المتواصل وتدمير البنية التحتية.

وقال موسى، خلال برنامجه على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها البرية والجوية والبحرية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتحويل مدينة غزة إلى "ركام".

وأضاف أن خطة التهجير تتضمن دفع السكان نحو الجنوب، بعد صدور أوامر إخلاء متكررة وإزالة منازل في وسط المدينة، موضحًا أن هذه السياسة تشكل خطرًا وجوديًا على الفلسطينيين الذين يقدَّر عددهم في الداخل بنحو 7 ملايين، بينما يعيش أكثر من 8 ملايين كلاجئين في الخارج.

وأكد موسى أن الوضع الإنساني في القطاع بات على "شفا كارثة"، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.



