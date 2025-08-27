مركز تغير المناخ: تحذيرات من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح مع نهاية فصل الصيف

قال الدكتور محمد غنيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن الفترات الانتقالية بين الفصول، وخاصة مع نهاية الصيف وبداية الخريف، تشهد عادةً نشاطًا في المنخفضات الجوية، وهو ما يؤدي إلى زيادة سرعة الرياح بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الساحلية.

أمواج قد تصل إلى 4 أمتار وتحذير من السباحة

وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن ارتفاع سرعة الرياح يؤدي إلى زيادة ارتفاع الأمواج، والتي قد تصل في بعض المناطق إلى 4 أمتار، وهو ما يشكل خطورة على مرتادي الشواطئ، مشددًا على ضرورة تجنّب السباحة خلال هذه الفترات.

ظاهرة السحب تؤدي إلى خطورة على حياة المواطنين

وأشار غنيم إلى أن ارتفاع الأمواج لا يقتصر خطره على الارتفاع فقط، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة ظاهرة السحب في المياه، حيث تتقدم الأمواج نحو الشاطئ، وأثناء عودتها تقوم بسحب الأجسام القريبة منها، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على السباحين والموجودين بالقرب من خط الأمواج.