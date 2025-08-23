قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
شيماء مجدي

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس فى الثلث الأخير من أغسطس  “منتصف شهر مسرى” ، أى أنه باقي 28 يوم بالتمام وينتهي الصيف فلكياً ورسمياً في مصر، لكن سيكون لسه فيه بعض "المناوشات المناخية" نتيجة امتدادات غير معتادة من منخفضي السودان الموسمي و الهند الموسمي.

المظاهر المناخية

وقال “فهيم” خلال تصريحات له ، إن هناك بعض المظاهر المناخية التى نشهدها خلال الفترة المقبلة وهي…

-انكسار درجات الحرارة في الليل  .

-  رطوبة بالنهار عالية  

- سحب شمالية 

- زيادة الندى الغزير صباحاً 

- شبورة مائية على الوجه البحري .

وأكد “رئيس مركز معلومات تغير المناخ ” أن صيف أبيب وبداية مسرى مختلف والسبب أن  مرتفع العروض الوسطى مسيطر ويجلب كتل هوائية شمالية بتلطف الجو خاصة في آخر النهار والليل، والصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

 

ومن جانبها ،أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت 23 أغسطس 2025، والتي تشهد استمرار الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ لتسود أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة رطبة على السواحل الشمالية، فيما يسود البلاد ليلا طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم نوهت الأرصاد إلى أنها تشهد تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا من (8:4 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومدينتى وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحراة اليوم

 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 38 26
كفر الشيخ 36 24
المنصورة 37 24
الزقازيق 38 26
بورسعيد 33 27
الإسماعيلية 39 25
رفح 33 24
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 33 24
العلمين 32 23
مطروح 31 24
 

الطقس حالة الطقس الهند الموسمي درجات الحرارة الأرصاد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

محمود كهربا

بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

اصابة ميار الببلاوي

قصة إصابة ميار الببلاوي في خطوبة نجلها

هيفاء وهبي

دكتورة الغيرة.. أزمة هيفاء وهبي مع متابعيها

وفاة نور محفوظ

بعد صراع مع المرض.. تفاصيل وفاة المطرب نور محفوظ

بالصور

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

سبب ارتفاع سعر سيارة نيسان الشهيرة موديل 2026

سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد