أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس فى الثلث الأخير من أغسطس “منتصف شهر مسرى” ، أى أنه باقي 28 يوم بالتمام وينتهي الصيف فلكياً ورسمياً في مصر، لكن سيكون لسه فيه بعض "المناوشات المناخية" نتيجة امتدادات غير معتادة من منخفضي السودان الموسمي و الهند الموسمي.

المظاهر المناخية

وقال “فهيم” خلال تصريحات له ، إن هناك بعض المظاهر المناخية التى نشهدها خلال الفترة المقبلة وهي…

-انكسار درجات الحرارة في الليل .

- رطوبة بالنهار عالية

- سحب شمالية

- زيادة الندى الغزير صباحاً

- شبورة مائية على الوجه البحري .

وأكد “رئيس مركز معلومات تغير المناخ ” أن صيف أبيب وبداية مسرى مختلف والسبب أن مرتفع العروض الوسطى مسيطر ويجلب كتل هوائية شمالية بتلطف الجو خاصة في آخر النهار والليل، والصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

ومن جانبها ،أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت 23 أغسطس 2025، والتي تشهد استمرار الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ لتسود أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة رطبة على السواحل الشمالية، فيما يسود البلاد ليلا طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم نوهت الأرصاد إلى أنها تشهد تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا من (8:4 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومدينتى وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحراة اليوم

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

كفر الشيخ 36 24

المنصورة 37 24

الزقازيق 38 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 39 25

رفح 33 24

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 23

مطروح 31 24

