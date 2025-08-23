حسام حبيب ولعها.. شيرين عبدالوهاب لـ محاميها: أنت لن تمثلني

أعلن المحامي ياسر قنطوش -وكيل أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب- عن عودة الأخيرة لطليقها الفنان حسام حبيب، وطلبها التصالح في كل القضايا ضده.

كما أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع إكس، أنها لا تربطها أي صلة حاليًا بالمستشار ياسر قنطوش، وأنه لا يمثلها قانونيًا في أي شأن وهناك تاريخ يجمع الفنانة شيرين عبدالوهاب والمحامي ياسر قطنوش والتي من ضمنها :

قضايا ياسر قطنوش

وتولي المحامي ياسر قطنوش العديد من القضايا المتعلقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب خلال السنوات الأخيرة من ضمنها

المشاجرة التى جرت بينها وبين الفنان حسام حبيبي وقدما بلاغات ضد بعضهما البعض بالتعدي وانتهت بحضور الاثنين للنيابة والتحقيق معهم ثم تصالح الطرفين

كما تولي قضية شيرين ضد روتانا والتي أصدرت المحكمة المختصة، حكما لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالحجز التحفظي على الحسابات الخاصة لشركة روتانا في البنوك المصرية، وذلك تنفيذا للحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية والمؤيد من محكمة النقض فى 2 أغسطس بالتعويض لصالح الفنانة.

وجاء هذا بعد ان قضت محكمة النقض فى 2 أغسطس بتغريم شركة روتانا 2 مليون لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب ، حيث استندت في حكمها إلى قرارها السابق الذي أكد انتهاء عقد شيرين عبدالوهاب مع "روتانا"، مما يعني أن الشركة لم يكن لها الحق في حذف أغاني الفنانة.

كما تولي قضية شيرين وشقيقها والتي وضعت داخل مصجة نفسيه علي اثرها والتي اتهم وكيل الفنانة شيرين عبد الوهـاب بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنها، واصطحابها لأحد مستشفيات الصحة النفسية؛ لإدخالها به عنوة، على إثر خلافات بينهما، وقدم صورة ضوئية تحمل رقم الملف الطبي باسم موكلته، والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكور.

كما تولي قضية اهانة مصر والتي عاقبت محكمة جنح المقطم، برئاسة المستشار عمرو عبد الرحمن المطربة شيرين عبد الوهاب بالحبس لمدة 6 أشهر، وكفالة 5000 جنيه، بتهمة الإساءة لمصر، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تصريحات البلهارسيا

وجاء بيان شيرين عبد الوهاب كالآتي: تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونيًا في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حاليًا.

وأضاف: تؤكد شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيدًا، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب سواء كانت جميلة أو صعبة منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.

وتابع البيان: كما تشدد شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخبارًا أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها.

واختتم البيان: تعرب شيرين في الختام عن تقديرها العميق لجمهورها الوفي، وتؤكد أن محبتهم وثقتهم هما السند الحقيقي لها في حياتها ومسيرتها الفنية.

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن رايها فى عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، حيث أثار حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت نوال الزغبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في بيروت: لا أريد الحديث عن أي فنان أو فنانة.

واضافت نوال الزغبي : "أنا هنا لأحتفل بألبومي، لا أريد التحدث عن أي فنان أو فنانة، الله يوفقهم ويعطيهم أيام حلوة وصحة، ولكن أريد أن أوجه دعاء للفنانة الكبيرة أنغام؛ بتمنى لها الشفاء العاجل وتقوم بسرعة لأن أولادها وجمهورها بحاجة لها، وهي بحاجة لنفسها".