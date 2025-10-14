101 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب بقنا حتى اليوم قبل الأخير

أ ش أ

قال رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب رئيس محكمة قنا الابتدائية المستشار إسماعيل الزناتي إن اللجنة تلقت ٧ طلبات من راغبي الترشح للانتخابات المحافظة الأربعة في اليوم قبل الأخير من أيام فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية 2025.



وأوضح المستشار إسماعيل الزناتي، أن اللجنة تلقت ١٠١ طلب للترشح منذ فتح باب الترشح وحتى اليوم الثلاثاء.



وأكد رئيس اللجنة على توفير الهيئة الوطنية للانتخابات كافة سبل الدعم اللوجستي لتسهيل عملية تلقي الأوراق، مشيدا بكافة الجهود التنظيمية والأمنية المبذولة لتسهيل عملية تلقي الأوراق من الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.