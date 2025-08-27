أحمد موسى يصرخ على الهواء ويوجه رسالة للعالم: «أنقذوا غزة قبل فوات الأوان»

حذر الإعلامي أحمد موسى، من الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، مؤكدا أن هناك كارثة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة، والشعب الفلسطيني يعاني من مجاعة وتجويع ممنهج.

وأكد وأوضح «موسى»، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هم من يتحملون المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة الإنسانية.

وشدد «موسى»، أن ما يحدث في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية، وأن محاولات تقديم "حلول سطحية" مثل التطبيع لن تساهم في تحقيق سلام حقيقي، بل تعمّق الفجوة وتزيد من معاناة الشعوب.

السلام لا يمكن أن يُبنى على أنقاض الشعوب والدول

وختم الإعلامي أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن السلام لا يمكن أن يُبنى على أنقاض الشعوب والدول، وأن كل دولة يجب أن تدافع عن أرضها وشعبها، داعيًا إلى تبني حلول عادلة وجذرية للنزاعات القائمة لضمان استقرار المنطقة والعالم.