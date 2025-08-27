تحذير عاجل من أحمد موسى بشأن موجات التهجير غير الشرعية .. شاهد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المجتمع الدولي يجب أن يدرك حجم التهديد الذي يمثله احتمال حدوث موجات تهجير جماعي غير شرعية قد تصل إلى الملايين، محذرًا من تحميل مصر وحدها مسؤولية استقبال اللاجئين الفارين من مناطق النزاع.

وأوضح «موسى»، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية حريصة على عدم تصدير الأزمات لأي طرف، مشيرًا إلى أن الحدود المصرية مؤمنة بالكامل، والجيش المصري على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تهديدات محتملة.

وشدد «موسى»، على أن مصر ترفض أي ضغوط خارجية في ملف اللاجئين، مؤكدًا أن الشعب المصري لا يرغب في استضافة لاجئين على أراضيه.

وأشار «موسى»، إلى أن الأولوية يجب أن تكون لدعم الدول المستقرة مثل سوريا والسودان لتأمين استقرارها الداخلي، بدلًا من فتح أبواب الهجرة والنزوح.