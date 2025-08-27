قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع البيت الأبيض بشأن قطاع غزة
مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين: استهداف العاملين بقطاع الإعلام في غزة جرائم حرب
سرقت أموالا من والدي فهل يجوز ردها عند توزيع الميراث؟.. الإفتاء تجيب
الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية .. خطوات تسجيل الرغبات
ليلي أحمد زاهر تشارك صورة مع بطلة حكاية مسلسلها الحقيقية وتكشف معاناتها
تشغيل القطار الثامن لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بث مباشر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس الوزراء: إضافة مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
محمود محسن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون سيتم إضافة مادة الذكاء الإصطناعي لدراستها في المدارس خاصة للصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس إهتمام الدولة بتعزيز المهارات الرقمية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للحكومة، من مدينة العلمين الجديدة، أن مادة الذكاء الإصطناعي لن يتم إضافتها إلى المجموع الكلي للدرجات، لكنها ستكون مادة نجاح ورسوب، مؤكدا أن تلك الخطوة تستهدف تعزيز وعي الطلاب بالتقنيات الحديثة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الذكاء الإصطناعي أصبح من  أدوات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا ان إدخال هذه المادة يأتي ضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتحقيق التحول الرقمي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذكاء الإصطناعي المهارات الرقمية مدينة العلمين

