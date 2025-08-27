رئيس الوزراء: إضافة مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون سيتم إضافة مادة الذكاء الإصطناعي لدراستها في المدارس خاصة للصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس إهتمام الدولة بتعزيز المهارات الرقمية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للحكومة، من مدينة العلمين الجديدة، أن مادة الذكاء الإصطناعي لن يتم إضافتها إلى المجموع الكلي للدرجات، لكنها ستكون مادة نجاح ورسوب، مؤكدا أن تلك الخطوة تستهدف تعزيز وعي الطلاب بالتقنيات الحديثة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الذكاء الإصطناعي أصبح من أدوات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا ان إدخال هذه المادة يأتي ضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتحقيق التحول الرقمي