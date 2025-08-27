تامر أمين: توصلت مع أحد رجال الأعمال لتلبية احتياجات الطفلة هايدي

أكد الإعلامي تامر أمين، أن ما حدث اليوم مع الطفلة هايدي، بمجلس الأمومة والطفولة، استدعت الطفلة هايدي، وكرمتها على ما قامت به، من مساعدتها لفقير، ومنحتها لقب سفيرة الطفولة والأمومة.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن احدى شركات البطاطس أكدت أنه سيقومون بأنتاج منتج للشيبسي وسيطلقون عليه لقب “هايدي”، معلقا “دي دعاية ليكوا انتوا ولازم يكون استفادة للطفلة هايدي”.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أنه تواصلت مع أحد رجال الأعمال للعمل على التواصل مع أسرة هايدي، ومعرفة ما يحتاجونه، معلقا “لو هي عايزة تعلي مستواها الدراسي هنعلمها، فطلبات هايدي مجابة عشان لازم لادنا يعرفوا أن الخير سيقابل بالخير”.