والد الطفلة هايدي: ابنتي تحب الخير ومساعدة الآخرين.. وتعليقات الدعاء لابنتي أسعدتني

أكد محمد أحمد والد الطفلة هايدي، أن اي اب سيكون ليه سعادة بأبنته لو قامت بنفس تصرف ابنتي ومساعدة الفقراء، مشيرا إلى أن شخصية هايدي ابنتي تحب الخير ومساعدة الأخرين.

وقال محمد أحمد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الفيديو الذي انتشر عبر السوشيال ميديا اسعدني خاصة أن الجميع قام بالدعاء لها على ما قامت بها.

وتابعت الطفلة هايدي أنا في الصف الخامس الابتدائي وقمت بمساعدة الفقير لأنه صعب عليا ومش لاقي حد يساعده ويدعمه.

وأشارت هايدي إلى أنه “أنا رفضت أن يقوم صاحب محل السوبر ماركت أن يعطيني كيس شيبسي آخر لأنه كان لدي رغبة أن أقوم بالخير دون مقابل”.

