نائب رئيس شعبة الاتصالات يوضح حقيقة زيادة الرسوم الجمركية على هواتف آيفون

نفى وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، وجود أي زيادة رسمية في الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، مؤكداً أنها لا تزال ثابتة عند 37.5% من قيمة الهاتف.

أوضح رمضان خلال قناة المحور أن ما أثار الجدل هو تحديث الأسعار الاسترشادية لهواتف آيفون على تطبيق "تليفوني" لتتوافق مع الأسعار الفعلية في السوق المحلي، ما أثر على إجمالي الرسوم المحصلة وليس زيادة الرسوم نفسها.

تأثير تحديث الأسعار على الطلب والأسعار في السوق

أشار إلى أن ارتفاع الأسعار الاسترشادية أدى إلى زيادة في تكلفة الرسوم، مما دفع بعض المستهلكين للتسرع في الشراء، وهو ما انعكس على رفع أسعار هواتف آيفون في السوق بسبب زيادة الطلب.

ضرورة خفض الأسعار لتفادي الركود

أكد رمضان أهمية خفض الأسعار على كافة الموبايلات لتجنب حدوث ركود في السوق، مشيراً إلى أن زيادة تكلفة المنتج تؤدي عادة إلى تراجع المبيعات.

وصف القرار برفع السعر الاسترشادي للهواتف بأنه "سابقة غريبة"، مشيراً إلى أن القاعدة العالمية هي تخفيض الرسوم على الموديلات القديمة مع صدور إصدارات أحدث، وليس العكس.