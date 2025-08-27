قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاتصالات: مصر تقدمت باقتراح لإنشاء مجلس وزاري عربي للذكاء الاصطناعى

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون العربى المشترك فى مجال الذكاء الاصطناعى لم يعد ترفًا بل ضرورة حتمية؛ مشيرا إلى أهمية تعظيم مستوى التعاون العربى المشترك فى هذا المجال من خلال إطار مؤسسى.

وأشار إلى أن مصر تقدمت باقتراح لإنشاء مجلس الوزراء العرب للذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات البازغة تحت مظلة جامعة الدول العربية ليكون منصة رفيعة لتوحيد الجهود وتنسيق السياسات وتعزيز الحضور العربى على خريطة الذكاء الاصطناعى الدولية.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت التى ألقاها خلال فعاليات المنتدى العربى الأول للذكاء الاصطناعى الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدار يومين فى مدينة العلمين الجديدة برعاية وحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون العربى فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث التطورات والتحديات المرتبطة بهذا المجال الحيوى. 

وحضر فعاليات الافتتاح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وفى كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت أن المنتدى العربى الأول للذكاء الاصطناعى يمثل محفلًا عربيًا جامعًا يسهم فى إثراء المداولات حول مستجدات الذكاء الاصطناعى، مستندًا إلى العلم ومرتكزًا على الأولويات المشتركة للدول العربية.

وأضاف أن مصر بصفتها رئيسا للدورة 28 لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب ورئيس المكتب التنفيذى؛ تتقدم بالتهنئة للأمين العام على "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعى نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة" التى تم إطلاقها بعد قمة العراق فى مايو الماضى.

وأكد أن هذه المبادرة تمثل بوصلة للعمل العربى المشترك ومرتكزًا استراتيجيًا يرسخ التكامل الرقمى العربى؛ موضحا أن تبنى الأمانة العامة لهذا الملف على أعلى مستوى يعكس وعيًا عميقًا بأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى باتت ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمى العربى، وقاطرة لتطوير مختلف قطاعات المنطقة وجسرًا نحو اقتصاد معرفى أكثر تنافسية ومجتمعا اكثر شمولا وعدالة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات أصدر فى مطلع العام الجارى الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى، إلى جانب اعتماد وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعى، بما يضمن اقتران تطوير هذه التكنولوجيا فى المنطقة العربية بقيم سامية، وكذلك الابتكار بالمسؤولية والحوكمة، للمضى قدما نحو تطوير وتبنى الذكاء الاصطناعى على نحو يعزز جهود التنمية الشاملة ويطوع هذه التقنيات لخدمة الانسان وتعزيز رفاهيته دون إقصاء لأى فئة من فئات المجتمع.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الذكاء الاصطناعى أصبح ساحة سباق عالمى بين القوى العظمى والشركات التكنولوجية العالمية المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعى التوليدى والذكاء الاصطناعى التوكيلى، ورقائق ومعالجات الذكاء الاصطناعى.

وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى مع الانتباه للمخاطر الناجمة عنه والتحوط من آثارها والاستعداد لها؛ مشددا على ضرورة أن تتعامل الحكومات والمجتمعات مع التأثيرات السريعة للتطور المطرد لهذه التكنولوجيا على أسواق العمل من خلال سياسات استباقية تؤهل المتخصصين فى مختلف القطاعات وتمكنهم من مواكبة التغيير.

كما شدد على أن هذه التطورات المتسارعة لا تترك أمام المنطقة العربية خيارًا سوى التحرك بوعى جماعى ورؤية متكاملة وصوت واحد.

وذكر الدكتور عمرو طلعت أن مصر تواصل العمل من خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، بهدف تحويل القدرات التكنولوجية إلى أثر تطبيقى تنموى فى القطاعات الحيوية؛ مضيفًا أنه خلال الشهر الماضى تم إطلاق منظومتين للذكاء الاصطناعى؛ الأولى فى قطاع القضاء، من خلال منظومة التقاضى عن بُعد بالمحاكم الجنائية المدعومة بمنظومة تحويل الصوت المنطوق إلى نص مكتوب لإنتاج المحاضر آليًا باستخدام الذكاء الاصطناعى، بدقة بلغت أعلى المستويات عالميًا فى معالجة اللغة العربية المنطوقة باللهجة المصرية؛ حيث قام بتطوير هذه المنظومة مهندسون مصريون بمركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المنظومة الثانية فى قطاع الرعاية الصحية، عبر إطلاق أول منظومة مصرية بالكامل للكشف المبكر عن أورام السيدات باستخدام الذكاء الاصطناعى، وهى الأولى من نوعها فى المنطقة، وتم تطويرها بدقة تصل إلى 90%، وهى الأعلى عالميا فى هذا المجال ، والمطورة بالكامل بعقول مصرية.

وأضاف أن المشروع استهدف بناء منظومة محلية بدقة عالية تحاكى الخصائص الجينية المصرية؛ مؤكدا استعداد مصر للتعاون مع كافة الدول العربية الشقيقة لتوسيع نطاق الاستفادة من هاتين المنظومتين ليشمل مختلف الدول العربية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تعمل كذلك على انتاج منظومات فى قطاعات التعليم والزراعة والرى لتعزيز قدرات على إدارة العملية التعليمية، وإدارة الموارد المائية بأنظمة ذكية وتعزيز تخطيط الإنتاج الزراعى. 

وأشار إلى أن اختيار مصر لاستضافة النسخة الأولى من قمة "AI Everything  الشرق الأوسط وأفريقيا"  فى فبراير المقبل يعكس ريادة مصر المؤثرة فى بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعى لخدمة مختلف القطاعات وتحقيق أثر تنموى ملموس فى الحياة اليومية للمواطن؛ داعيا للمشاركة الفعالة فى القمة وفتح افاق للتعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر والأشقاء فى الدول العربية .

واختتم الدكتور عمرو طلعت كلمته بالتأكيد على أن تكامل الجهود العربية هو الطريق الأمثل لصون المصالح العربية المشتركة وتعزيز الحضور التفاوضى فى المحافل الدولية.

كما توجه بخالص التقدير إلى جميع من أسهموا فى تنظيم المنتدى، معربًا عن ثقته فى أن التعاون العربى سيظل وضاءا ليعزز قدرة الدول العربية على تحقيق ريادة رقمية عربية تليق بشعوبها فى عصر الذكاء الاصطناعى.

وزير اتصال اتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

كارت الكهرباء الجديد

كارت جديد لشحن عداد الكهرباء.. اعرف مميزاته

ترشيحاتنا

ميتا

هل تلغي "ميتا" خاصية الحظر؟ حقيقة الشائعات التي أرعبت مستخدمي فيسبوك وواتساب وإنستجرام

آبل

آبل تقاضي موظفاً سابقاً بتهمة تسريب أسرار تجارية خطيرة لشركة أوبو الصينية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم.. انخفاض جديد في أسعار هذه الفئات

بالصور

بعد زيادة الشكاوى.. تحقيق أمريكي عاجل في أعطال محركات هوندا وأكيورا

هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

تسلا سايبرتراك تتحول إلى قنبلة موقوتة وتقتل سائقها

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي

فيديو

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد