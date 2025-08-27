4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة

أفادت وكالة "صفا" باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب منتظري المساعدات، في منطقة السوادنية شمال غربي قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية بقطاع غزة، إلى 2158 شهيدًا، وأكثر من 15843 إصابة، وكلهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع.

وتتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في مناطق تجمع المساعدات الإنسانية، والتي باتت تشكل نقاط استهداف متكررة منذ أشهر، في سياق ما وصفته منظمات حقوقية بأنه "نهج متعمد لفرض التجويع والإذلال الجماعي".