قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"نحن من عائلة النبوة".. والد الرئيس السوري أحمد الشرع يتحدث عن نسب العائلة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أثار حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، جدلا واسعا وتفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في مقابلة تلفزيونية تناول خلالها محطات بارزة من حياته، أبرزها أصول العائلة، خلافه الفكري مع ابنه، وتفاصيل حوار دار بينهما قبيل معركة حلب.

في بداية حديثه، استعرض الشرع نسب العائلة قائلا: "نحن من قرية جيبين، فلاحون وملاكون أراض. نحظى بمكانة اجتماعية مرموقة، والناس تكن لنا الاحترام لذلك، وليس فقط لما نملكه من أراض".


وأضاف أن العائلة تنتمي إلى الأشراف، مشيرا إلى أن أجدادهم كانت لهم مكانة مرموقة في مناطق حوران وفلسطين ودمشق، موضحا: "نحن عائلة هاشمية ذات جذور دينية واجتماعية عريقة".

وفي أحد المقاطع التي تداولها النشطاء، تحدث حسين الشرع عن نقاش دار بينه وبين ابنه أحمد قبيل معركة حلب، قال فيه:"سألني: شو رأيك بحلب؟ قلت له: شو حلب؟ ناويين تهاجموها؟ قال: ممكن. قلت له: هاي حامضة عليكم، لا تورطوا حالكم، خليكوا مستورين بإدلب... الروس والإيرانيين والنظام عم يدكوا فيكم يوميا".

وتابع قائلاً: "قال لي: نحن أقوياء. سألته: أقوى من حماس؟ قال نعم. أقوى من حزب الله؟ قال نعم. وفي صباح اليوم التالي، اتصلت بي ابنتي وقالت: هجموا... فتحت التلفزيون ورأيت أخبارا عن تحرير ريف حلب الغربي".

وعن الفجوة في الرؤية السياسية بينه وبين ابنه، أوضح الشرع الأب: "هو رئيس جمهورية، قلبه على سوريا، يريدها دولة حديثة ومتطورة، وأهم أولوياته عودة اللاجئين. زار السعودية وقطر والإمارات وتركيا، ويسعى لعلاقات مع كل دول العالم... رفع العقوبات كان خطوة مهمة جدا".

واختتم حديثه بالإشادة بخصال ابنه، واصفا إياه بأنه "صبور جدا"، ومشددا على ثباته رغم ما تمر به البلاد من تحديات.

حسين الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع الأشراف عائلة الرئيس السوري والد الرئيس السوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

"حماية المنافسة" يواصل حملة "اعرف حقك" للتوعية بمخالفات الزي المدرسي

جانب من الاجتماع

خلال اجتماعه الطارئ.. مجلس غُرفة القاهرة يعتمد إقامة معرض أهلًا مدارس الرئيسي

جانب من الاجتماع

انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في الضرائب الدولية

بالصور

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

لطيفة تمثل الشرق الأوسط في نهائي مسابقة TikTok Live العالمية بالساحل الشمالي

لطيفة
لطيفة
لطيفة

طريقة عمل سلطة الحمص

طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..

تنظف الشرايين والقلب .. أطعمة خارقة عليك تناولها يوميا

الشرايين
الشرايين
الشرايين

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد