الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، جرت بسهولة ويسر.

وأضاف أحمد بنداري، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر صحفي، أنه جرى متابعة مع رؤساء اللجان في المحاكم الإبتدائية، مؤكدا أنه لا توجد أي شكاوي في العملية الانتخابية، أو حدوث خرق، وأن الأمور تتم بانتظام، ونحن مستمرون بمتابعة كل ما يتم في العملية الانتخابية حتى نهاية الفرز.

واشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن غرفة المتابعات أكدت أن هناك إقبالا ومشاركة خاصة في المحافظات التي بها مسقط رأس المرشحين، وظهر ذلك في بعض اللجان التي حدث نفدت بها بطاقات الترشح.