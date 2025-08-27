قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مصر العربي الاشتراكي يعلن قائمته الانتخابية تحت شعار صوتك لمصر

حزب مصر العربي الاشتراكي
حزب مصر العربي الاشتراكي
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب مصر العربي الاشتراكي قائمته الانتخابية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، تحت شعار "صوتك لمصر"، مؤكدًا أن خوض الاستحقاق البرلماني المقبل يمثل مسؤولية وطنية قبل أن يكون منافسة سياسية.

وقال الحزب في بيان رسمي، إن قائمته تعكس التنوع المجتمعي، حيث تضم شبابًا ونساءً وأصحاب خبرات، وتم اختيار المرشحين وفق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة المواطنين، بعيدًا عن المصالح الضيقة أو الحسابات الشخصية.

وأوضح الحزب أن برنامجه الانتخابي يركز على قضايا العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وفتح المجال أمام الشباب والمرأة ليكون لهم دور مؤثر في الحياة السياسية وصنع القرار، مشددًا على أن التنمية الاقتصادية يجب أن تنعكس على حياة الناس بشكل مباشر.

وأكد البيان أن قائمة "صوتك لمصر" ليست مجرد أوراق انتخابية، بل مشروع وطني متكامل يدافع عن قضايا المواطن، ويعمل على بناء برلمان قوي يعبر عن آمال الشعب وتطلعاته، مشيرًا إلى أن الحزب يخوض الانتخابات بروح المسؤولية لا الصراع، وبإرادة البناء لا الهدم.

ودعا الحزب المواطنين إلى المشاركة الفاعلة ودعم قائمته، باعتبارها تعبر عن إرادتهم وتحمل صوتهم في البرلمان، مؤكدًا التزامه بالعمل مع جميع القوى الوطنية من أجل مستقبل مصر واستقرارها.

حزب مصر العربي الاشتراكي انتخابات مجلس النواب 2025 صوتك لمصر الكفاءة النزاهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

