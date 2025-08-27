مصر العربي الاشتراكي يعلن قائمته الانتخابية تحت شعار صوتك لمصر

أعلن حزب مصر العربي الاشتراكي قائمته الانتخابية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، تحت شعار "صوتك لمصر"، مؤكدًا أن خوض الاستحقاق البرلماني المقبل يمثل مسؤولية وطنية قبل أن يكون منافسة سياسية.

وقال الحزب في بيان رسمي، إن قائمته تعكس التنوع المجتمعي، حيث تضم شبابًا ونساءً وأصحاب خبرات، وتم اختيار المرشحين وفق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة المواطنين، بعيدًا عن المصالح الضيقة أو الحسابات الشخصية.

وأوضح الحزب أن برنامجه الانتخابي يركز على قضايا العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وفتح المجال أمام الشباب والمرأة ليكون لهم دور مؤثر في الحياة السياسية وصنع القرار، مشددًا على أن التنمية الاقتصادية يجب أن تنعكس على حياة الناس بشكل مباشر.

وأكد البيان أن قائمة "صوتك لمصر" ليست مجرد أوراق انتخابية، بل مشروع وطني متكامل يدافع عن قضايا المواطن، ويعمل على بناء برلمان قوي يعبر عن آمال الشعب وتطلعاته، مشيرًا إلى أن الحزب يخوض الانتخابات بروح المسؤولية لا الصراع، وبإرادة البناء لا الهدم.

ودعا الحزب المواطنين إلى المشاركة الفاعلة ودعم قائمته، باعتبارها تعبر عن إرادتهم وتحمل صوتهم في البرلمان، مؤكدًا التزامه بالعمل مع جميع القوى الوطنية من أجل مستقبل مصر واستقرارها.