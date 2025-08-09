مصر العربي الاشتراكي: البيان العربي الإسلامي أسقط شرعية الاحتلال وفضح جرائمه في غزة

أشاد إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، بالبيان المشترك الصادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن التطورات المتسارعة في قطاع غزة، مؤكدًا أنه يمثل موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ومحاولة فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع بالقوة.

وأكد الديب أن البيان يعكس تماسك الموقف السياسي والدبلوماسي العربي والإسلامي في رفض التوسّع الإسرائيلي، ورفض تكريس واقع الاحتلال غير الشرعي، مشددًا على أنه يمثل صفعة سياسية ودبلوماسية حازمة في وجه محاولات فرض واقع يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تشكيل هذا الموقف الجماعي، انطلاقًا من ثوابتها السياسية والتاريخية في دعم القضية الفلسطينية، ومن خلال تحركاتها الدبلوماسية المستمرة لوقف العدوان واحتواء التصعيد في القطاع.

وقال الديب أن هذا البيان ليس مجرد موقف رمزي أو سياسي تقليدي، بل خطوة عملية مهمة لتحشيد الجهود الدولية والعربية بهدف وقف الكارثة الإنسانية في غزة، وفضح الجرائم الإسرائيلية التي تُرتكب بحق المدنيين أمام المجتمع الدولي."

وأضاف أن ما ورد في البيان من رفض واضح لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين يمثل تأكيدًا جديدًا على الالتزام العربي والإسلامي الراسخ بحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار الديب إلى أهمية المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، المزمع عقده في القاهرة، داعيًا إلى مشاركة واسعة من الدول والمؤسسات المعنية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ودعم جهود إعادة بناء ما دمره العدوان.

واختتم رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي تصريحه بالتشديد على أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب أولويات الحزب ومواقفه الوطنية والقومية، مؤكدًا أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على الاحتلال والقوة، وإنما على العدالة والاحترام الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.