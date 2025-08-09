عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومتنا يقودها آكلون للموت يفرضون علينا حربا أبدية

قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة إن مجلس وزراء بنيامين نتنياهو هو حكومة موت، وإذا قرر نتنياهو احتلال أجزاء من غزة وقتل أبناؤنا سنطارده في كل مكان.



ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة على أن نتنياهو هو المسؤول عن الإخفاقات والحكومة تديرها شخصيات تحب الموت.



تقديم مقترح حقيقي لضمان عودة المحتجزين

وطالب عائلات المحتجزين الإسرائيليين المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ويتكوف بتقديم مقترح حقيقي لضمان عودة ذوينا ووقف الحرب.



حربا أبدية والاستيطان في غزة

واختتمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين أن نتنياهو قرر قتل ذوينا، كما أن حكومتنا يقودها آكلون للموت يفرضون علينا حربا أبدية والاستيطان في غزة.