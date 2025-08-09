خبير أمريكي: الصور والتقارير الواردة من غزة تكشف مشاركة حماس في منع توسع الاحتلال

قال مارك توث، خبير الأمن القومي الأمريكي، إن هناك اجتماعات تُعقد بين البيت الأبيض وعدد من المسؤولين القطريين، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات جاءت في إطار جهود لبحث مستجدات الوضع في قطاع غزة، وبحث منع التصعيد المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

احتلال مدينة غزة وشمالها

وأوضح "توث"، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن الإدارة الأمريكية، المتمثلة في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متعاطفة مع العمليات العسكرية الإسرائيلية المتوسعة في القطاع، مشيرًا إلى أن الصور والتقارير الواردة من غزة تكشف عن مشاركة من جانب حركة حماس، بالتزامن مع جهود تُبذل في اللحظات الأخيرة لمنع إسرائيل من احتلال مدينة غزة وشمالها وأجزاء من وسط القطاع.

وأضاف الخبير الأمريكي، أن الوقت ما زال مبكرًا لمعرفة نتائج هذه الجهود، مؤكدًا أن إسرائيل "تعرف ما تريده وتفعله"، وربما حصلت على ضوء أخضر للمضي في عملياتها، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل ينهي معاناة سكان غزة.