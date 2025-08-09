رئيس الشاباك السابق: لا يمكن هزيمة الفصائل الفلسطينية باستخدام السلاح

قال رئيس الشاباك السابق، خلال تصريحات صحفية مع "ذا ناشونال"، إنه لا يُمكن هزيمة الفصائل الفلسطينية باستخدام القوة العسكرية، بل بتقديم أُفق أفضل، وهو “دولة للفلسطينيين”، وما لم نفعل ذلك؛ فلن تكون إسرائيل آمنة.

وأعلن مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، اليوم، أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، سيعقد غدا الأحد “دورة طارئة غير عادية”، بناءً على طلب دولة فلسطين وبتأييد الدول الأعضاء؛ لبحث آليات الحراك على المستويين العربي والدولي، والتصدي للجرائم الإسرائيلية، ومنع استمرارها وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.