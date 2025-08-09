مصرع شخصين على الأقل في تحطم طائرة صغيرة بإسبانيا

ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في تحطم طائرة صغيرة في إسبانيا

السبت، بحسب قناة CGTV العربية.

و يذكر أن اليوم سيلتقي المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في جزيرة إيبيزا بإسبانيا، لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري.

ونقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين على الاجتماع أن ويتكوف ورئيس الوزراء القطري سيناقشان "خطة شاملة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة حماس".