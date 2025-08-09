سقوط شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة جنوب لبنان

استُشهد مواطن، اليوم السبت، في غارة للاحتلال الإسرائيلي من طائرة مسيّرة، استهدفت مركبة في بلدة عيناتا جنوب لبنان، بحسب وكالة الأنباء "وفا".

وفي تحدٍ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 276 شهيدا و580 جريحا، وفق بيانات رسمية.