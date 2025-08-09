إيران تعلن معارضتها لقرار نزع سلاح حزب الله في لبنان

أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أن إيران تعارض بشدة قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم السبت.

وقال ولايتي في تصريح للوكالة: "إذا ألقى حزب الله سلاحه، فمن سيحمي أرواح وممتلكات وشرف اللبنانيين؟ ألم تعلم التجارب السابقة سياسيي البلاد درسا؟ تعارض إيران نزع سلاح حزب الله، لأنها لطالما ساعدت الشعب اللبناني والمقاومة، ولا تزال تفعل ذلك الآن".

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان وزير العدل اللبناني، عادل نصار، يوم الجمعة، بدء تنفيذ قرار حكومي يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو ما يشمل نزع سلاح حزب الله.

وكانت الحكومة اللبنانية قد ناقشت يوم الخميس الخطة المتعلقة بنزع سلاح الحزب، بعدما كلفت الجيش بوضع آلية لتنفيذها قبل نهاية العام الجاري، في خطوة يرفضها حزب الله المدعوم من طهران بشكل قاطع.