أول رد لبناني على موقف إيران من نزع سلاح حزب الله

أعرب وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن رفضه وإدانته لتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والتي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية في إشارة منه الي تصريحاته بشأن نزع سلاح حزب الله .



وقال الوزير اللبناني في تصريحات له : تصريحات وزير الخارجية الإيراني تشكل مساسا بسيادة لبنان وتعد تدخلا في شؤونه الداخلية.

وبالأمس ، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن خطة نزع سلاح حزب الله اللبناني ستفشل، مؤكدا دعمه لحزب الله في رفضه مساعي نزع سلاحه.



وأشار الوزير الإيراني إلي ان السعي لنزع سلاح حزب الله ليس موضوعاً جديداً، فقد جرت محاولات مماثلة في السابق، وأسبابها معروفة، إذ أثبت سلاح المقاومة فعاليته للجميع في ساحة المعركة".

وقال عراقجي : "وقوف الأمين العام لحزب الله الحازم وصدور بيان شديد اللهجة، أظهرا أن هذا التيار سيصمد في وجه الضغوط".

ونوه الوزير عراقجي الي انه تمت إعادة تنظيم صفوف حزب الله، مشيراً إلى أنه يمتلك الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وختم عراقجي تصريحاته بالقول "القرار النهائي بشأن الخطوات المقبلة بيد حزب الله نفسه، وإيران، بوصفها جهة داعمة، تسانده من دون أي تدخّل في قراراته".



وكان حزب الله أعلن أن قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، "خطيئة كبرى".