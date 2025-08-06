اتصالات دبلوماسية مصرية لخفض التوتر النووي واستئناف المسار السلمي مع إيران

جرى اتصالان هاتفيان بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع كل من السيد "عباس عراقجي" وزير خارجية ايران، والسيد "رافائيل جروسى" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تاتى الاتصالات فى إطار التحركات المصرية الرامية لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد ومظاهر التوتر والدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووى الايرانى، والدفع بالمسار السياسى والسلمى.

وخلال الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني، أكد الوزير عبد العاطي علي أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية والتمهيد لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في استعادة الثقة وتوفير المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.