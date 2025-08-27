بسبب تغير الفصول.. متحدث الصحة: احذروا الفيروسات التنفسية من أغسطس حتى مارس

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن أعراضا مثل تكسير الجسم، آلام العظام، الجيوب الأنفية، والصداع التي يشعر بها البعض خلال هذه الأيام، قد لا تكون مجرد دور برد عادي، بل من الممكن أن تكون إصابة فيروسية تنفسية، خاصة مع دخولنا في أشهر تشهد عادة زيادة في انتشار هذه الفيروسات.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الفترة الممتدة من أغسطس وحتى مارس من كل عام تشهد ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية، نتيجة التقلبات الجوية، وبداية موسم الخريف، بالإضافة إلى العودة إلى المدارس، وما يصاحبها من اختلاط وزيادة فرص انتقال العدوى.

السبب.. تقلبات الطقس، المراوح، التكييف، ونقص الترطيب

وأشار إلى أن أحد العوامل المؤثرة على انتشار هذه الأعراض هو التعرض المفرط لأجهزة التكييف والمراوح، ما يؤدي إلى إضعاف المناعة، إلى جانب نقص شرب المياه وعدم الحصول على الترطيب الكافي، ما يؤثر على قدرة الجسم في مقاومة العدوى.

كما أن ارتفاع درجات الحرارة نهارًا والتقلب المفاجئ في الأجواء ليلًا يُجهد الجسم ويساهم في زيادة الإصابة.

تحذير من الإفراط في المضادات الحيوية

وأكد عبد الغفار أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي يُعد من أكثر العوامل التي تُضعف مناعة الجسم وتزيد من مقاومة البكتيريا للعلاج، مشددًا على أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أي علاج، وعدم الاعتماد على التشخيص الذاتي أو العلاجات التقليدية في حالات الأعراض الشديدة أو المستمرة.