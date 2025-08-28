قصف عنيف.. طائرات الاحتلال تشن غارتين شمال خان يونس جنوبي غزة

أفاد إعلام فلسطيني، بشن طائرات الاحتلال غارتين شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أصدر جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، بيانا مشتركا أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وخاصة تفشي المجاعة وتهديد حياة عشرات الآلاف من الأطفال.

وأكد البيان أن ما يقارب 41 ألف طفل في غزة معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، وتمنع المساعدات الإنسانية من الوصول بشكل كاف وآمن.

ودعا الأعضاء في بيانهم إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، مطالبين إسرائيل بالتراجع عن قرارها توسيع العملية العسكرية في غزة، التي وصفوها بأنها تفاقم من حجم الكارثة الإنسانية.

