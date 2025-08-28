أيمن محسب: أمريكا تمنح إسرائيل الغطاء لتنفيذ مخططاتها في غزة

اعتبر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن السياسات الأمريكية في التعامل مع حرب غزة تمنح إسرائيل مساحة واسعة لتنفيذ مخططاتها، سواء فيما يتعلق بالتهجير أو السيطرة على مزيد من الأراضي.

وأكد أن غياب التحرك الدولي الجاد إزاء الكارثة الإنسانية في القطاع يعكس حالة من التواطؤ غير المباشر.



أوضح محسب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة DMC،أن التصريحات الأمريكية المتناقضة بشأن قرب انتهاء الأزمة، تارة خلال أسابيع وتارة أخرى مع نهاية العام، لا تعدو كونها رسائل موجهة لطمأنة مصر وقطر والدول العربية، في حين أن الواقع يشير إلى استمرار إسرائيل في مشروعها بلا توقف.



وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية إلى أن واشنطن تحاول الظهور بمظهر الوسيط المتوازن، لكنها في الحقيقة تنتهج سياسة "المراوغة السياسية"، مؤكدًا أن المصالح وحدها هي ما يحرك قراراتها.



كما أشاد محسب بالموقفين المصري والقطري، واصفًا إياهما بـ"المشرفين"، داعيًا إلى تعزيز الالتفاف العربي حول هذه الجهود باعتباره ورقة ضغط يمكن أن تؤثر على الموقف الأمريكي وتحد من انحيازه الواضح لإسرائيل