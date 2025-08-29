قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يقرّ باستخدام القوة في سوريا ويكشف عن لقاء سري بوساطة أمريكية
ترامب يضغط لإعداد خطة لإدارة غزة.. بلير وكوشنر يعرضان تصورًا لإعادة الإعمار
تنظيم الاتصالات والوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني
بعد إعلان الإسكان.. ما الموعد الأخير لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7»؟
سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025
دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول.. اغتنمه بـ 12 كلمة مستجابة للرزق
تجديد حبس المتهمين بضرب المواطنين في شوارع القاهرة
نتنياهو يدين الاعتداء على منزل زامير وسط تصاعد الاحتجاجات وضغوط صفقة الأسرى
عراقجي: قرار تفعيل إعادة العقوبات استفزازي وغير لائق
فرع ثالث في التجمع.. ماذا حدث في لقاء رئيس الزمالك ووزير الإسكان؟
مهلة 30 يومًا .. هل تنقذ الحوار بين طهران وأوروبا من التصعيد؟
بالورد والهتافات .. استقبال حافل لـ أحمد ناصر بطل الدفاع عن سفارة مصر بـ لندن| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يضغط لإعداد خطة لإدارة غزة.. بلير وكوشنر يعرضان تصورًا لإعادة الإعمار

ترامب في اجتماع رفيع المستوى بالبيت الأبيض
ترامب في اجتماع رفيع المستوى بالبيت الأبيض
القسم الخارجي

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا رفيع المستوى في البيت الأبيض ضمّ مسئولين بارزين مثل المستشار جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إلى جانب المسؤول الأمريكي ستيف ويتكوف، لمناقشة خطة "ما بعد الحرب" في غزة. 

جاء الاجتماع تحضيرًا لما بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في القطاع، وفقا لـ موقع أكسيوس.

السياق السياسي لهذا الحدث يعكس رغبة ترامب في أن تكون خطة الولايات المتحدة لإعادة إعمار غزة جاهزة فور انتهاء العملية الإسرائيلية. 

ووفقًا لما أورده موقع "آكسيوس"، فإن البيت الأبيض يرى أن هذه الخطة يجب أن تُطرح في اللحظة المناسبة لتمكين انسحاب إسرائيل من غزة مع ضمان بقاء إطار حكم جديد ومقبول دوليًا.

وفي هذا السياق، أُكّد أن بلير وكوشنر وصلا إلى عرض تصور شامل بشأن إنشاء بنية اقتصادية وأمنية تدعم بيئة استثمارية قادرة على إعادة إعمار غزة بعد الحرب

من ناحية إسرائيلية، شارك سفير إسرائيل في واشنطن رون ديرمر في الاجتماع، ونقل إجابات حول الخطوط الحمراء الإسرائيلية لما بعد الحرب، أبرزها رفض الاحتلال الدائم، وتأكيد أن إسرائيل لا تسعى لطرد السكان، لكنها تؤكد ضرورة نقل السيطرة إلى كيان بديل عن حماس، حسبما ذكر موقع اكسيوس الاستخباراتي الأمريكي.

ووفقًا لما ذكره ستيف ويتكوف، فإن الخطة التي تمّت مناقشتها تُعتبر "شاملة وإنسانية"، وتهدف إلى وضع إطار استراتيجي لما بعد الحرب، مع تأكيد ترامب على “الانتهاء من الحرب سريعًا وتحقيق الاستقرار والازدهار” حسب صحيفة فايننشال تايمز.

تأتي هذه المناقشات في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، خاصة توجهها نحو السيطرة على مدينة غزة، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية، ومن ضمن الدعوات الصادرة عن الفاتيكان بوقف فوري للنار، وفقا لصحيفة ذا جارديان البريطانية

وفي ظل هذا الواقع المأساوي، تبرز مصلحة الإدارة الأمريكية في أن تُعرض خطة مرحلية فعالة يمكن أن تُساعد في إنهاء الأزمة الإنسانية، وتتيح إطارًا بدلًا من السيطرة العسكرية المباشرة. وهي خطة تعتمد على شراكة دولية معارضة لحماس، لضمان انتقال حكم مدني وتنموي بعد انتهاء النزاع.

جاريد كوشنر توني بلير دونالد ترامب ستيف ويتكوف العملية العسكرية الإسرائيلية انسحاب إسرائيل البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات

لطلاب الدور الثاني.. خطوات التسجيل بالمرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

الراحل ابراهيم شيكا وزوجته

قرار عاجل بفتح التحقيق في بلاغ ضد زوجة إبراهيم شيكا وآخرين بالاستيلاء علي أعضائه البشرية ..صور

ترشيحاتنا

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي لذوي الإعاقة يختتم متابعة جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ 2025

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي لذوي الإعاقة يختتم متابعة جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ 2025

الأنبا باخوم

الأنبا باخوم يلتقي شباب الإيبارشية في اللقاء الثامن من سلسلة الرداء

بالصور

جورج كلوني يحضر عرض فيلمه في مهرجان فينيسيا رغم مرضه

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد