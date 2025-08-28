رسالة حاسمة للاتحاد الأوروبي.. عقوبات على وزراء إسرائيل والمستوطنين وحماس قيد النقاش

حثت السويد وهولندا الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على إسرائيل وحماس بسبب الحرب في غزة، بما في ذلك تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس يوم الخميس.

في رسالة إلى مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، دعا وزيرا خارجية السويد وهولندا إلى فرض عقوبات محددة على وزراء الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وعقوبات جديدة على القيادة السياسية لحماس.

كما طالبا بتعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تسمح بالتجارة الحرة في عدة قطاعات، لا سيما الصناعة والزراعة.

من المقرر مناقشة هذا الموضوع في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن يوم السبت.

وتُذكّر الرسالة، المؤرخة في 27 أغسطس، "بضرورة الإسراع... في فرض عقوبات محددة على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون للأنشطة الاستيطانية غير القانونية، ويعملون بنشاط ضد حل الدولتين المتفاوض عليه، وضرورة فرض عقوبات إضافية على المستوطنين العنيفين".

دعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد منذ مايو إلى فرض عقوبات على وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الذين سعوا إلى ضم غزة والضفة الغربية.

وقالت لإذاعة SRالسويدية العامة يوم الخميس إن الهدف ينبغي أن يكون خلق "صعوبات" للوزراء الذين قادوا حملة توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية.